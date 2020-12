Vurderer nye tiltak i Kristiansund

Kriseleiinga i Kristiansund vurderer å innføre ytterlegare tiltak for å få bukt med smitten i byen. Det pågåande utbrotet knytt til Atlanten videregående skole har så langt medført 18 smitta i Kristiansund og ni i andre kommunar. Ni skuleklasser er i karantene og fleire organisasjonar er berørte. Ordførar Kjell Neergaard seier dei no vil vurdere restriksjonar på uteliv og samlingar, og at dette blir avgjort laurdag.