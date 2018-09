Vurderer ny løysing for brua

Fylkeskommunen inviterte til møte sist veke om Nerlandsøy bru, for å utarbeide ei verdianalyse, skriv Herøy kommune. Nerlandsøybrua som har att ei levetid på berre 5–6 år, skal i løpet av den tida erstattast av ei ny bru. Ny bru med same seglingshøgde vil koste 450 millionar kroner. Bruløysinga vert vurdert av fylkeskommunen å ha eit for høgt kostnadsnivå. Kommunen skriv på si heimeside at verdianalysa er forventa ferdigstilt i oktober.