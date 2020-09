Vurderer full stopp på Raudsand

Bergmesteren vil vurdere full stopp på Raudsand. Det skjer etter et vedtak i formannskapet i Molde der det er flertall for en ny reguleringsplanprosess i området. Det skriver Romsdals Budstikke. Daglig leder i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik, sier de skal diskutere saken i styret over helga, men vektlegger at om det blir stengt for de videre planlagte deponiene, så kan konsekvensen bli at de stopper all virksomhet.