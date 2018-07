Vurderer erstatningskrav

Forsvinningssaka i Molde kan få økonomisk etterspel. Advokat Roy Peder Kulblik seier til Rbnett (bak betalingsmur) at kvinna som han representerer vurderer erstatningskrav, både for tapte inntekter og oppreising. Tidlegare i dag blei det kjent at politiet trur han som er forsvunnen har fabrikert bevis mot ekteparet i Molde.