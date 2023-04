Vurderer å samle pizzaproduksjonen

Orkla Foods Noreg vurderer å samle all pizzaproduksjon på Svemorka i Stranda. Det skriv dei i ei pressemelding. I dag produserer dei frossenpizza både på Svemorka og på Sløgstad i Stranda, og på Sem i Tønsberg.

Orkla skal no i gang med eit prosjekt for å finne ut om det vil lønne seg å samle produksjonen. Dei forventar at dei kjem fram til ei avgjerd i løpet av hausten, og om det blir vedteke vil det truleg bli gjennomført i løpet av 2025.