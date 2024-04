Vurderer å legge ned utdanning

Leiinga ved NTNU foreslår å legge ned helsesjukepleiarutdanninga i Ålesund og samle studentane i Trondheim.

Gunhild Thunem, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund campus Ålesund, seier ei nedlegging vil gjere det endå vanskeligere for kommunane å rekruttere helsesjukepleiarar.

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Siri Forsmo, stadfestar til Sunnmørsposten at dei vurderer nedlegging av helsesjukepleiarutdanninga, men er klar på at ingenting er avgjort.