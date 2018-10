Vurderer å kjøre tog på rødt

Politiet sier det kan ta en risikovurdering for hver godstogavgang, slik at godstrafikken kan begynne å gå igjen selv om banen er stengt når det er rødt farenivå ved Veslemannen. – Vi skal ha et møte med Bane Nord i morgen ettermiddag der vi skal diskutere dette. Sikkerheten vil selvsagt stå i høysetet, sier ordfører i Rauma Lars Olav Hustad.