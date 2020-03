Vurderer å gå rettens vei

Leder for aksjonsgruppa «Nei til Vindkraftverk på Haramsfjellet», Birgit Oline Kjerstad, reagerer sterkt på at olje- og energidepartementet avslår klagene om utbygging av vindkraftverk på Haramsfjellet. – Jeg er ganske sint og veldig lei meg. Jeg må sette meg ned og lese, men regner med at dette er det siste formelle løpet i forhold til konsesjonen. Nå må vi vurdere å gå rettens vei om vi vil få gjort noe mer med denne saken, sier Kjerstad til NRK.