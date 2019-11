Vurderer å anke gondolvedtak

Miljøpartiet de Grøne vurderer å anke vedtaket om bygging av gondolbane i Rauma inn til fylkesmannen. Med 22 mot 5 stemmer åpna Rauma kommunestyre for at det kan bygges gondlbane mellom sentrum og Nesaksla torsdag. Kommunestyre-representant Geir Klepaker (MDG) mener vedtaket har skjedd i strid med bygningsloven, og grunngir dette med at alle parter ikke skal ha blitt hørt i saka.