Vurdere å samle rehabiliteringa

Rehabiliteringstenestene som i dag blir utført på Mork rehabiliteringssenter – kan i framtida bli samlokalisert med sjukehuset i Volda. Og Aure rehabiliteringssenter får talet på senger kraftig redusert. Det kan bli noko av følgjene – når styret i Helse Møre og Romsdal no har vedteke ein ny plan for korleis rehabiliteringstenestene skal utførast. Samtidig blir det gjennomført ei styrking av tilbodet ved sjukehuset i Ålesund, og det blir oppretta team som skal støtte opp om rehabiliteringstenestene som blir utført ute i kommunane, sa direktør Øyvind Bakke då saka blei presentert under styremøtet onsdag.