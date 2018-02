Vonar han får reise snart

Det er lite trafikk på Vigra flyplass akkurat no. Neste fly som landar er flyet frå Amsterdam klokka 16.40. Amsterdam-flyet er også neste avgang, klokka 17.10. Helmuth Kawohl frå Tyskland er ein av passasjerane som no står minst 200 meter frå terminalbygningen og ventar. – Eg vonar eg får starte heimreisa som planlagt. Eg skal heim til Tyskland og reiser om Amsterdam. Det er litt vanskeleg om eg blir verande her, men eg får sjå. Eg vonar eg kjem meg heim i dag, seier han til NRK.