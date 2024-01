Vonar forbetringar skal gjere Helseplattforma trygg

Leiinga i Helse Møre og Romsdal vonar at to store oppgraderinga hos Epic systems, ei i januar og ei i mars, skal løyse ei rekkje av vanskane med Helseplattforma før innføringa i slutten av april.

Oppgraderingane skal løyse vanskar innan radiologi, legemiddel og brukarvenlegheit, går fram det av ei orientering som skal leggast fram for styret i neste veke.

Helse Møre og Romsdal har sett i verk eit eige prosjekt for å ha kontroll over risikoane ved innføringa. Fleire feil og manglar skal vere utbetra, men deler av forbetringane skal vere forseinka, ifølgje rapporten.

Samla risiko skal vurderast før systemet blir teke i bruk, og det er styret i Helse Møre og Romsdal som har ansvaret for at innføringa er forsvarleg. Samstundes blir det presisert at det er Helse Midt-Noreg som endeleg avgjer kva journalsystem helseføretaket skal ha og kva tidspunkt journalsystemet skal innførast.