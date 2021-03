Voldtektstiltalt mann frifunnet

En mann som var tiltalt for voldtekt, ble frifunnet i Sunnmøre tingrett. Retten mener det ikke er nok bevis. Mannen forklarte at de var i ferd med å ha frivillig samleie, men at det ikke ble gjennomført. Ifølge kvinnen ble hun voldtatt mens hun sov.