Voldtekstssaker henlegges

Ni av ti voldtektssaker som blir meldt til politiet i Møre og Romsdal ender med henleggelse, viser en ny rapport. En granskning VG gjorde i fjor viste at Møre og Romsdal er blant fylkene der flest saker henlegges. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier til NRK at det er flere grunner til henleggelsene, men at mange av sakene som blir anmeldt viser seg å ikke være voldtekter.