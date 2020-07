Voldsvideo delt i sosiale medier

Russ i Molde og Ålesund beskylder hverandre for voldsbruk. En video som viser slåsskamp mellom russegrupperingene er delt på nett, skriver rbnett.no. Politiet er kjent med at det er publisert fra hendelsene på sosiale medier og minner om at det kan være straffbart å legge ut film fra en voldshendelse.