Volding til ukrainsk topplag

Volleyballspelar Jonas Kvalen skal spele for det ukrainske laget Barkom-Kazhany Lviv komande sesong.

– Dei har dominert i Ukraina i fleire i år og har lenge hatt lyst til å kome inn i den polske ligaen for å få betre matching. No fekk dei endeleg løyve, både på grunn av krigen og fordi at Plusligaen skulle utvidast med to lag. Byen Krakow stiller opp og vil hjelpe klubben med leilegheiter, treningsbane og arena, seier voldingen til Sunnmørsposten.

Dette blir Kvalen sin niande klubb i utlandet etter at han gjekk frå KFUM Volda i 2012.

Kvalen har spelt 38 kampar for det norske landslaget.