Voldelig på utested

En mann i 30-årene er i Nordmøre tingrett tiltalt for å ha vært voldelig mot en kvinne på et utested. Han skal ha slått hodet hennes flere ganger mot en vegg, og ved en annen anledning sendt henne truende tekstmeldinger. I tillegg er han tiltalt for å ha solgt og kjøpt amfetamin, kjørt uten gyldig førerkort og for å ha vært i besittelse av en kniv og et knokejern. Saka skal opp i tingretten i oktober.