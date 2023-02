Volda-trenar tek over elitelag på Island

Handballtrenaren Halldór Stefán Haraldsson tar over herrelaget til KA (Knattspyrnufélag Akureyrar) på Island i Eliteserien komande sesong. Det melder han på si eiga Facebook-side i dag.

Han er for tida trenar for Volda sitt elitelag for kvinner, men varsla for ei tid tilbake at dette er hans siste sesong på Sunnmøre.

Islendingen har trent Volda i mange sesongar og førte laget opp til Eliteserien ifjor.