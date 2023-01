Volda tapte med ett mål

Det ble et surt tap for Volda som tapte med bare ett mål mot Fredrikstad. Resultatet ble 25–24. Volda ledet til pause, og andreomgangen var veldig jevnt. To minutter før kampslutt dundret Karoline Elise Syversen ballen i mål, og stjal seieren fra voldakvinnene.