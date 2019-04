Volda-student omkom i ulykke

Det var 20 år gamle Astri Brandal Reynolds frå Nesodden i Akershus som omkom i speedglider-ulukka i Loen søndag. Ho var student ved Høgskulen i Volda. Per Halse, direktør ved Høgskulen i Volda, seier at dei allereie i går hadde ei samling for dei næraste studievennane til Reynolds. Der deltok også tilsette ved høgskulen, helsepersonell, prest og kriseteamet i kommunen. Halse vektlegg at dei prøver å vareta medstudentane på best mogleg måte. –Det er veldig viktig å kunne vere i lag når noko så tragisk hender. Det er både sjokk og eit enormt tap.