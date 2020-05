Volda sin anke forkasta

Anken som Volda Handball sende til Noregs Handballforbund (NHF) etter å ha blitt på fjerdeplass i 1. divisjon er forkasta. Det melder Sunnmørsposten som viser til et innlegg på heimesida til klubben. Volda låg på tredjeplass på tabellen då koronaviruset stoppa idretten. Dette gir vanlegvis kvalifisering til eliteserien, men fordi NHF bestemte at talet på poeng delt på spelte kampar skulle avgjere kven som fekk dei ulike plasseringane, hamna Volda på ein fjerdeplass. Denne avgjerda valde Volda å anke, men no har den blitt forkasta. Handballforbundet har lest kritikken frå Volda. Dei hevdar at det frå deira side ikkje handlar om kva slags lag som låg på dei ulike plasseringane, skriv Sunnmørsposten. (Arkivfoto).