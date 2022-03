Volda på tabelltopp

Volda handball er på tabelltoppen i 1. divisjon for kvinner seks rundar før slutt. Volda vann toppkampen mot Gjerpen i Skien i går med 24-23, og tok dermed over førsteplassen som gir direkte opprykk. Trenar Haldor Stefan Haraldsson seier til NRK at det er mange tøffe kampar igjen. Volda er utan tap i 1. divisjon så langt i år. Neste kamp er allereie denne veka, mot Fjellhammer.