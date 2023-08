Det har kome nær 56.000 flyktningar til Noreg frå Ukraina sidan krigen starta, og fleire er på veg. Det siste året har nemleg Noreg blitt meir attraktivt for ukrainarar.

– No kjem det klart fleire til Noreg enn til Sverige og Danmark, seier Frode Forfang, som er direktør i Utlendingsdirektoratet.

Forfang trur ikkje kommunane har nådd mettingspunktet for kor mange dei klarer å busette, men trur det kan bli meir krevjande framover dersom dei høge ankomstane varer over lang tid.

FAU-leiar Mari Solheim Thomassen meiner klassene på Øyra skule har blitt for store. Foto: Remi Sagen / NRK

Store klasser

Vesle Volda kommune på Sunnmøre har sagt ja til å ta imot sin del. Men no merkast det i klasserommet at det har kome over 50 nye skulebarn. Spesielt fullt er det på Øyra skule i Volda sentrum.

Foreldra er kritiske til at klassene er så store.

– Det er vanskeleg å skape ro og tryggleik for 30 elevar i eitt klasserom, sjølv om der er mange vaksne, seier FAU-leiar Mari Solheim Thomassen.

Thomassen meiner klassestorleiken er pressa til det maksimale. Ho er spesielt uroa for dei yngste barna.

– Klassene kan ikkje halde fram med å auke og auke. Vi har etterlyst at politikarane må sette eit tak, seier Solheim.

Må busettast på småstadar

Ordførar i Volda, Sølv Dimmen, erkjenner at sentrumsskulane er pressa, men det er ikkje berre på grunn av flyktningar. Det er også store barnekull.

Sølvi Dimmen seier at nye flyktningar kan bli busett i bygdene rundt Volda, fordi skulane der har har kapasitet. Foto: Remi Sagen / NRK

– Eg er utdanna lærar sjølv, og eg veit at vi skal sjå og rekke over alle elevane. Jo fleire vi har, dess større er utfordringane, seier Dimmen.

Dimmen meiner at ein må sjå om barna kan bli betre fordelt mellom dei to skulane i sentrum og bygdeskulane.

– Då det store trykket på flyktningar kom i fjor, var det mest praktisk å busette dei i sentrum. Men vi har sagt at vi skal ta i bruk dei andre bygdene også. Det er jo berre ein ferjetur unna, seier Dimmen.

Mykje støy

FAU-leiar Mari Solheim Thomassen forventar at Volda kommune tar bekymringa på alvor. Neste år skal eit rekordstort kull starte på skulen og ho har klump i magen.

– Det er ikkje gunstig med store klasser, uansett om klasseleiinga er god. Det blir mykje støy og mykje å handtere for dei vaksne, seier Thomassen.

Burde kommunen tatt imot færre flyktningar?

– Dei må sjå på rammene dei har og om dei kan ta imot flyktningane på ein god måte. Dei treng også trygge rammer. Når du har ein pressa situasjon på skulen, må du tenke over kva du gjer, seier FAU-leiaren.

Norske kommunar har blitt bedne om å busette 7000 fleire flyktningar og må svare innan 31. august.