Volda avlyser alle større samlingar

Volda kommune avlyser alle arrangement med eit potensial for over 100 deltakarar, og oppmodar andre arrangørar om å gjere det same. Det sa ordførar Sølvi Dimmen på ein pressekonferanse sendt på nernett.no. Arrangørar som ønsker å halde slike arrangement skal melde inn til kommunelegen gjennom kommunen sitt postmottak seinast ei veke i forkant.