Volda : Meldte egen bil stjålet

En bileier i Hornindal i Volda meldte i natt bilen stjålet og opplyste at den var funnet gjen kollidert ved Kjøshammertunnelen. Politiarbeid på stedet resulterte i at 2 personer siktes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, den ene av dem er bileieren, skriver politiet på Twitter.