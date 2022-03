Vold og rasistiske utsagn

En dame i 40-åra fra Sunnmøre er dømt for å ha slått en mann og sagt rasistiske ting. Mannen stod og vasket bilen sin, da kvinnen kom bort til han, dro ut høytrykksspyleren han brukte, og sa at han stjal strøm og ikke bodde der. Hun sa blant annet at han skulle «dra tilbake dit han kom fra». Deretter dyttet hun fornærmede flere ganger i brystet, og slo han med knyttet neve i ansiktet. Kvinnen dømmes til å betale en bot på 12 000 kroner eller fengsel i 24 dager.