Vold i Kristiansund

En beruset mann i 30 årene ble tatt med til politistasjonen etter at han angrep en vakt på et utested i Kristiansund lørdag kveld. Vakten ble slått i ansiktet, men er ikke skadet. Tidlig søndag morgen ble også en beruset kvinne i 30 årene tatt med inn til politistasjonen og satt i arrest. Hun har ifølge politiet slått til en mann og knust et vindu i en dør. Kvinnen anmeldes også for vold mot politiet.