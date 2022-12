Vogntog står fast på Strandafjellet

Vegen over Strandafjellet er stengt. All trafikk blir stoppa av politiet. Ifølgje politiet står fleire vogntog fast like etter avkøyringa mot Fjellsætra. Bilberging er på veg, men dette vil ta tid. Det er ikkje omkøyringsmoglegheiter på staden, utanom å køyre via Gravaneset/Liabygda.

No blir alle trafikk stoppa ved kontrollplassen lenger nede (bildet).