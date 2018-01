Vogntog står fast på Strandafjellet

Eit vogntog står fast på fylkesveg 60 opp mot Strandafjellet frå Sykkylven. Vogntoget har stått der sidan i går og Statens vegvesen fortel at det blir sendt nokon for å dirigere trafikken når det lysnar, men at det skal vere mogleg å passere.