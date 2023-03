Vogntog står fast i tunnel

Det står et vogntog i motgående kjørefelt i Valderøytunnelen mellom Ålesund og Giske. Politiet er på vei til stedet. Både Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen stengt, melder politiet.

Politiet melder klokka 14:08 at vogntoget nå har kommet seg til Kverve på Ellingsøya, og er stanset av politiet. Tunnelene åpnes straks.

Politiet opplyser at det er skrevet ut forenklet forelegg. Ifølge politiet var årsaken til at vogntoget stoppet nede i tunnelen at sjåføren skulle stoppe et sted for å ta av kjettingene.