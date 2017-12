Vogntog står fast

Eit vogntog står fast like ovanfor Stranda sentrum. Mannskap er på plass for å hjelpe på situasjonen. Tidlegare i dag har andre større køyretøy hatt vanskar i same området. Det er glatt og til dels vanskelege køyreforhold mange stader i Møre og Romsdal i dag på grunn av stort snøfall.