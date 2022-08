Vogntog kjørt av veien

Et vogntog har kjørt av veien i Ålesund. Det er snakk om lettere personskade, men en del materielle skader på kjøretøyet.

Utforkjøringen skjedde i forbindelse med et møte mellom to store kjøretøy. Det ene vogntoget havnet litt for langt ut mot kanten, og havnet dermed i grøfta. Det opplyser Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Politiet dirigerer nå trafikken. Fylling sier at veien kan bli stengt i forbindelse med berging, men vet ikke hvor lenge. Han oppfordrer derfor folk allerede nå til å kjøre via E39.

Utforkjøringen har skjedd på fylkesvei 656 Saltkjelneset, skriver vegtrafikksentralen.