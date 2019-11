Vogntog fast

Eit latvisk vogntog har køyrt seg fast på fylkesveg 63 mellom Geiranger og Grotli. No er føraren meld til politiet for brot på reglane om lengdebegrensning for slike køyretøy. Ifølgje vegvesenet fekk føraren åtvaringar frå ferjemannskapet om å køyre denne strekninga, men at føraren likevel valde vegen over fjellet.