Vogntog av vegen

Vogntoget som køyrde av vegen ved Bøverfjordatnet i Surnadal har fått omfattande skadar. – Føraren er har kome uskadd frå hendinga, seier Per Åge Ferstad i politiet. Ein kranbil er på veg for å fjerne vogntoget, men førebels er det ikkje til hindring for trafikken opplyser han.