VM-bronse til lokale utøvarar

To lokale utøvarar tok bronse i veteran-VM i friidrett som har vore arrangert dei to siste vekene i Gøteborg.

8000 deltakarar frå 112 nasjonar har delteke og dei norske veteranane tok med seg 60 medaljar heim. To av desse til Møre og Romsdal.

I klassa W35 for kvinner vart det bonse til Katarzyna Kwit frå Norodd i tresteg med resultatet 11.72. I same klassa for menn blei det bronse til Olger Pedersen (bildet) frå Dimna IL.

I lagkonkurransen i halvmaraton blei det bronse til Noreg sitt lag med Olger Pedersen på laget. Olger sprang inn på tida 1.15,51 på sin halvmaraton. Noreg blei nr. 3 bak Sverige og Belgia.