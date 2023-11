Vitna om forholda i Burundi

Bernard Ntahiraja, som er forskar ved Universitetet i Oslo, sa i retten at det tidlegare var fleire barn i landsbyen Buyenzi som ikkje kunne snakke språket kurundi. Han er kalla inn som vitne i rettsaka mellom Suel Kassembo og staten.

Då han vitna slo han også fast at dei som tidlegare gjekk på koranskule vanlegvis ikkje lærte geografi.

Suel Kassembo har fått avslag på asyl fordi han ikkje blir trudd på at han er frå Burundi. Styresmaktene legg mellom anna vekt språket han snakkar og manglande kunnskap om geografien i området.