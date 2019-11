Visuell biletkunstar får pris

Karin Augusta Nogva får fylkeskulturprisen for 2019. Ho er visuell biletkunstar og bur i Ålesund. – Hennar engasjement for kunstnarar i fylket og for kunstformidling til barn og unge, og i samfunnet generelt gjer henne til ein verdig vinnar, seier leiar for utvalet, Marit Nerås Krogsæter.