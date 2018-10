Viste fingeren til politiet

To menn fra Sunnmøre må i retten etter å blant annet ha vist fingeren til politiet, for to år siden. Den ene mannen i 20-årene møtte politiet på nattetid i Ålesund sentrum. Han skal ha vist fingeren og ropt «fuck politiet». Han har ikke godtatt forelegget på 4000 kroner. Den andre mannen er i 40-årene. Han skal en lørdagskveld ha kjørt vannscooter uten redningsvest. Mannen skal så ha sprutet vann på politiet og vist dem fingeren. Han fikk et forelegg på 8000 kroner, som han i utgangspunktet ikke har godtatt.