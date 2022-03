Vist vekk

Vakter ved ein utestad i sentrum av Ålesund måtte legge ein amper og full gjest i bakken i 23.00-tida i går. Ei patrulje frå politiet viste vekk den 19 år gamle mannen frå sentrum resten av natta.

I Kristiansund sentrum bad ein vekter ved ein utestad politiet om hjelp til å fjerne tre uønskte gjestar. Desse skal ha nekta å forlate staden. Dei blei sendt vekk frå sentrum.

Litt seinare på natta blei det igjen meldt om ein vanskeleg gjest ved ein utestad i Kristiansund. Personen skal ha krangla med fleire og blei vist vekk frå sentrum.

Like før klokka 01.00 fekk politiet i Ålesund melding om to menn som slo i ein passerande bil. Dei to, på 19 og 20, blei vist vekk frå sentrum. – Dette i førebyggande formål og i frykt for at dei kan gjere seg skuldig i straffbare forhold, melder politiet.