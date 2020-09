Viser til midlertidige tiltak

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ikke gi noe klart svar på om han på sikt vil la være å gjeninnføre flypassasjeravgift og normal momssats, og om Staten vil kjøpe flyruter til og fra Florø, Hovden og Stokmarknes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har stilt et skriftlig spørsmål om dette i Stortinget. Hareide viser til at regjeringa har innført midlertidige koronatiltak som blir videreført ut oktober. Han vil ikke si noe om hva som vil skje på lengre sikt, men svarer at videre tiltak blir fortløpende vurdert.