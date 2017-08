Virus herjer på Facebook

Et virus distribuert via meldingstjenesten "Messenger" herjer nå på Facebook. Det var Nettavisen som først omtalte saken.

. Virusmeldingen inneholder fornavnet til mottakeren og et smilefjes, samt lenke til en video. Lenken går til en ekstern nettside og det er uvisst hvilke konsekvenser det kan ha å trykke på den, men i prinsippet kan det å besøke en nettside være nok til at hackere kan ta over kontrollen av PC-en din.

Viruset skal visstnok legge til et prgramtillegg i nettleseren Chrome og dette må fjernes for at viruset kan forsvinne. Det er også anbefalt å bytte passord på Facebook-kontoen din dersom du har blitt rammet av viruset.