Vinterversjonen av «Stikk UT!» er klar

«Stikk UT!» ble en stor suksess i sommer og høst. Nå kommer vinterversjonen. I oktober fikk Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal 160.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen for å etablere slike turer i vinterhalvåret.

– Vi har jobbet en stund med å få dette prosjektet i land. Nå er vi spente på hvordan det blir, sier Stig Aambø, administrerende sjef i Møre og Romsdal Skikrets.

Alle kommuner, skiklubber, skisenter, og løypelag som er tilknyttet «Stikk UT! ski» er klare til å prøve ut dette prøveprosjektet.

Håper på 1.000 registreringer

Alle kommuner, skiklubber, skisenter, og løypelag som er tilknyttet «Stikk UT! ski» er klare til å prøve ut dette prøveprosjektet, som starter 1. januar. Om prosjektet blir like populært som sommerversjonen, er Aambø spent på.

Ski-versjonen er laget på samme måte som sommerversjonen. På hvert turmål finner du en kode som du registrerer inne på brukerprofilen din. Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

– Det var jo enormt det som har blant annet har vært på Sunnmøre, men jeg håper at dette blir like populært. Vi har et mål om 1.000 registreringer, så får vi se hvordan det går.

Tiltaket er ment som et lavterskeltilbud og et folkehelse-tilbud for småbarnsfamilier, unge, voksne og eldre. Alle turene er lagt til kjente turmål og tradisjonelle skiløyper skal benyttes.

– Nå er vi spente på om det kommer snø. Om det ikke er snø vil det ikke være åpent for registrering av turmål. Det er viktig å presisere at dette er for de med ski på beina, så vi vil helst ikke at folk går til fots for å registrere seg på disse turene, sier Arnstein Eide i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Vil få med Sunnmøre

For noen sunnmøringer ble «Stikk UT!»-fenomenet en livsstil. Karsten Jan Hellevik (72) fra Ålesund har blant annet registrert seg 811 ganger i løpet av 2016.

Om han skal bli «Stikk UT!»-kongen på ski tror han ikke.

– Det blir nok ikke så mye skigåing nei. Jeg liker helst å gå på ski når det nærmer seg vår og jeg kan gå i shorts. I januar og februar kan man ikke sette seg ned og nyte en appelsin, sier Hellevik.

Aambø og Eide skal selv bruke løypene og håper at de etter hvert kan koble på Sunnmøre på prosjektet.

– Neste sesong håper jeg vi får koblet på sunnmørsregionen, slik at hele fylket kan være med å gå på ski, sier Aambø.

– Dette prosjektet kan helt sikkert vokse seg større, men om det blir like stort som det var i sommer og høst er jeg usikker på. Disse turene har sine naturlige begrensninger. Vi får se hvordan det går og høste erfaringer. sier Eide.