Vinn inkluderings- og mangfaldsprisen

Kristiansundbedrifta BROR Mental Helse vinn inkluderings- og mangfaldsprisen for 2023. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

BROR Mental Helse vart etablert i 2023 av Felix Baldauf og kameraten Even Karpuz.

– Å setje menn si mentale helse på agendaen er svært viktig, og temaet er ofte undervurdert, seier Jessica Gärtner, leiar i kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Ho vektlegg at arbeidet dei gjer er viktig.

– Det er med på å skape openheit og tryggleik rundt at menn, og spesielt unge menn, skal tørre å snakke om ting som ein opplever som vanskeleg. Dette gjer at fylkeskommunen er svært glad for å tildele prisen til BROR Mental Helse for 2023, legg Gärtner til.