Vingling og flatt hjul

I natt oppdaga fleire at ein bil køyrde vinglete langs E39 i området ved Digernes i Ålesund. Til slutt stoppa bilen ved Tyssesvingane, truleg fordi det eine framhjulet var tomt for luft. Bilføraren er mistenkt for køyring i rusa tilstand, og det er mistanke om at bilen er stolen. Mannen sit no i arresten.