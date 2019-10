Vinglete køyring og fyllekøyring

Politiet fekk seint i går kveld melding om ein personbil som køyrde vinglete ved Åse. Politiet møtte køyretøyet på innfartsvegen og bilføraren, ein mann i 20-åra, blir meldt for forholdet. Like før klokka 01.00 blei det meldt om eit trafikkuhell ved Baronen hotell i Ålesund. Ein mann i 30-åra blir meldt for køyring i alkoholpåverka tilstand. Like før klokka 02.30 blei ein bilførar stoppa i Skodje. Ein mann i 40-åra blei framstilt for blodprøvetaking og blir meldt for promillekøyring.