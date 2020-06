Vindkraftmøte med Tina Bru

Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) er i spissen for ein delegasjon frå Møre og Romsdal som skal møte olje- og energiminister Tina Bru i dag. Torve skal diskutere vindkraftanlegget som er under bygging på Haramsøya. Stortinget vedtok nyleg at regjeringa skal vurdere om gjevne vindkraftkonsesjonar har følgd energilovgjevinga og forvaltningslova sine krav.