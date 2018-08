Vinden stoppa Jugendfest

På grunn av sterk vind blei det ein pause under Jugendfest laurdag kveld. Ved 22-tida, under konserten med danske Mø, fekk publikum fekk beskjed via storskjermar om å trekke vekk frå scenen. Ingen skal vere skadde og ingenting er øydelagt, opplyser arrangøren Momentium til NRK. Dei opplyser at stansen skuldast ei sikkerheitsvurdering.