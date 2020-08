Vinden kan bli utfordrende

Karsten Warholm har verdensrekordplaner foran løpet i Stockholm søndag. Værvarslet er ikke ideelt. Yr melder om vel 20 varmegrader på starttidspunktet 16.03. Det er bra, men vind opp til seks sekundmeter, kan ødelegge. Flere eksperter NTB har snakket med sier at det kan hemme ganske mye om det blåser såpass jevnt under hele løpet. – Stadion i Stockholm ligger litt utsatt til for vind. Den er lav, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik til NTB. Det er små marginer som vil avgjøre. Warholm har vist kjempeform i sommer, og han fikset ny banerekord i Monaco nylig. Verdensrekorden lyder på 46,78 og tilhører Kevin Young. Den ble satt så langt tilbake som i 1992.