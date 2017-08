Vinden er ei utfordring

– Den planlagde hengebrua over Julsundet er det mest krevande bruprosjektet på heile E39, seier Kjersti Kvalheim Dunham i Vegdirektoratet. Ho er prosjektleiar for Ferjefri E39. Hengebrua over Julsundet er ein viktig del av Møreaksen, og vinden er ei utfordring, seier Kvalheim.