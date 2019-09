Vind og nedbør

Det er venta mykje vind og nedbør i Møre og Romsdal søndag. Meteorologisk institutt melder om sørvest liten storm. I ettermiddag vil det i periodar bli vestleg sterk kuling og regnbyer. Det er også sendt ut oransje farevarsel for flaum for deler av fylket, og oransje farevarsel for jord- og flaumskredfare for midtre og indre deler av fylket. I tillegg er det gult farevarsel for mykje regn og kraftige vindkast